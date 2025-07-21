وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "ناقشتُ اليوم مع رستم عمروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا".

وفي منشور على منصة إكس، قال زيلينسكي، إن "المناقشات الفعالة لن تجري إلا على مستوى قادة البلاد"، وأضاف أن عمروف، اقترح أن يعقد ممثلو البلدين اجتماعاً جديداً في تركيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن أجندة أوكرانيا تشمل عودة أسرى الحرب، وعودة "الأطفال المختطفين من روسيا"، والتحضير لاجتماع الزعيمين.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.