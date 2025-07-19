سياسة
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"انتهاك لحرية التعبير".. قاضية أمريكية توقف عقوبات ترمب ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نانسي توريسن أمس الجمعة، قراراً بوقف مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية.
"انتهاك لحرية التعبير".. قاضية أمريكية توقف عقوبات ترمب ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية
مبنى المحكمة الجنائية الدولية / AP
19 يوليو 2025

جاء الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، للطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فبراير/شباط، الذي يُجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت توريسن، في حكمها، الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير، وقالت: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية".

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

ووفقاً للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، فقد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
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