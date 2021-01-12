سياسة
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تعرَّفْ ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد بسلطنة عمان
أعلنت سلطنة عمان الثلاثاء أن الآلية الجديدة لانتقال الحكم في البلاد، التي جرى إعلانها الاثنين، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سناً ولياً للعهد وهو ذي يزن، الذي يعد أصغر وزير عمراً في حكومة سلطنة عُمان الجديدة.
تعرَّفْ ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد بسلطنة عمان
ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد في سلطنة عمان / AFP
12 يناير 2021

أعلنت سلطنة عمان الثلاثاء أن الآلية الجديدة لانتقال الحكم في البلاد، التي جرى إعلانها الاثنين، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سناً ولياً للعهد.

جاء ذلك في إفادة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة العدل العمانية حول نص النظام الأساسي الجديد للدولة الذي يحدد طريقة انتقال السلطة في البلاد.

وجاءت الإفادة عقب يوم من مرسوم سلطاني بشأن إجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.

مَن ولي العهد الجديد؟

ذي يزن بن هيثم من مواليد عام 1990، وهو أصغر وزير عمراً في حكومة سلطنة عُمان الجديدة، لم يتعدَّ عمره حين استلم مهامه 30 عاماً.

ففي أغسطس/آب 2020 صدر مرسوم بتعيين ذي يزن وزيراً للثقافة والرياضة والشباب في السلطنة.

وكان ذي يزن قبل أن توكل إليه ولاية العهد والوزارة بالحكومة الجديدة في وزارة الخارجية العُمانية قد عمل سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية ببريطانيا.

تفاصيل النظام الجديد

وحسب النظام الجديد "إذا تعذر وجود أبناء لمن يتولى الحكم تنقل الولاية (ولاية العهد) لأكبر الإخوة، فأكبر أبناء أكبر الإخوة، وإلا تنتقل إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب (أكبر الأعمام ثم أكبر أبناء الأعمام).

ووفق النظام الجديد "إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن 21 يمارس مجلس الوصاية صلاحيات السلطان (حال وفاته)".

ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم ولياً للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي اليمين أمام السلطان ويحل محله إذا وُجد مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته.

وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يحدد مجلس العائلة المالكة خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 توفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد أن تربع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة.

ولم يُسمِّ قابوس وريثاً للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.

وعقب ساعات من الوفاة أدى السلطان هيثم بن طارق اليمين القانونية سلطاناً تاسعاً لعمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس.

ونظام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 "سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يُختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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