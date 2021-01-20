تربع تطبيق التواصل التركي "بيب" على قمة البرنامج الأكثر تنزيلاً في باكستان، حسب منصة "MobileAction" الرائدة عالمياً في تطبيقات الهواتف المحمولة.

ولجأ المستخدمون حول العالم إلى تطبيق "بيب" للمراسلات الفورية المصمَّم من قبل شركة الاتصالات التركية "ترك سيل"، بعد مخاوف بشأن حماية الخصوصية في تطبيق المراسلات الشهير "واتس آب".

ووفقاً للبيانات الرقمية المنشورة بواسطة منصة "MobileAction" الأربعاء فإن التطبيق التركي احتل المركز الأول في قائمة البرنامج الأكثر تنزيلاً من متجر Google Play في باكستان، متقدماً على تليغرام وواتس آب.

في حديث للأناضول قال رئيس المجلس الوطني الباكستاني للشباب علي عباسي: "إن الإقبال الكبير على تطبيق بيب نابع من حب شعبنا لدولة تركيا الصديقة".

من جانبها أفادت شركة "ترك سيل" في بيان بأنه جرى تنزيل تطبيق "بيب" من قبل 65 مليون مستخدم حول العالم منذ 2013.

ولفتت إلى أن التطبيق جرى تنزيله أكثر من 8 ملايين مرة في آخر 10 أيام في باكستان.