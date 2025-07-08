الهجمات على إيران
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بزشكيان يشكّك في مزاعم دعم دول مجاورة الضربات الإسرائيلية على إيران
شكّك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مزاعم دعم دول مجاورة للهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات الأخوية مع جيرانها.
بزشكيان يشكّك في مزاعم دعم دول مجاورة الضربات الإسرائيلية على إيران
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / Reuters
8 يوليو 2025

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله خلال اجتماع محلي أمس الاثنين، إن إسرائيل خططت لكسر شوكة البلاد باستهداف قادتها وبنيتها التحتية.

وأضاف: "بتناغم ووحدة مثاليين، أحبط الشعب خطط العدو المشؤومة والعبثية. إن المنتصر الحقيقي في حرب الاثني عشر يوماً المفروضة علينا هو الشعب الإيراني القوي، وعلينا أن نكون شاكرين لهذا الشعب وأن نخدمه بحماس وصمود".

وأكد أن تعليمات وسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب "أسفرت عن ضربة قاضية للعدو".

وفي ما يتعلق بمزاعم دعم بعض الدول المجاورة لإسرائيل خلال الهجمات على إيران، قال بزشكيان: "على عكس بعض الشائعات، لم تؤكد المؤسسات الأمنية في البلاد أي مؤشرات على تعاون عسكري بين الدول المجاورة والنظام الصهيوني، بل أعلن بعضها استعداده لإرسال إمدادات أساسية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية مع جيرانها.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT Arabi
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