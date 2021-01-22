سياسة
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تركيا تحتل المركز الأول في قائمة أقوى الجيوش في المنطقة لعام 2021
احتل الجيش التركي المرتبة الأولى في المنطقة، والـ11عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام2021. وتفوق الجيش التركي على جيوش كل من مصر التي احتلت المرتبة الثانية، وإيران التي جاء جيشها في المركز الثالث والسعودية التي احتلت المرتبة الرابعة.
تركيا تحتل المركز الأول في قائمة أقوى الجيوش في المنطقة لعام 2021
تركيا تحتل المركز الأول في قائمة أقوى الجيوش في المنطقة لعام 2021
22 يناير 2021

احتل الجيش التركي المرتبة الأولى في المنطقة، والـ11عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام2021.

جاء ذلك الترتيب بحسب تصنيف لموقع "غلوبال فاير باور" لتحديد القدرات العسكرية للجيوش في العالم.

وأظهر مؤشر القوة للموقع "الباور إندكس"، تفوق الجيش التركي على جيوش كل من مصر التي احتلت المرتبة الثانية، وإيران التي جاء جيشها في المركز الثالث والسعودية التي احتلت المرتبة الرابعة وكذلك إسرائيل الذي حل جيشها في المركز الخامس.

وحسب تصنيف "غلوبال فاير باور" تبلغ ميزانية الجيش التركي أكثر من17مليار دولار أمريكي.

وتصل القوة البشرية للجيش التركي 735 ألف عسكريً، بينهم 355 ألفاً في حالة عمل نشط.

ويعتمد تصنيف الموقع العسكري "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم خلال العام الجاري، على عدد من العوامل بينها قوة وكفاءة القوة العسكرية، إضافة إلى نجاح المهمات، وتنوع الأسلحة.

واستند تصنيف "غلوبال فاير باور" في تحديد أقوى جيوش العالم على أكثر من 50 عاملاً لتحديد درجة ما يسمى الـ"باور إندكس" لكل دولة.

ولا يتم تحديد "الباور إندكس" على العدد الإجمالي لأفراد الجيش والأسلحة الموجودة لدى الدول، بل يركز على تنوع الأسلحة وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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