ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة، عن الوزراء الثلاثة قولهم: "ما قمنا به في غزة ربما كان يحمل إمكانات نظرية، لكن عملياً لم يؤدِّ إلى نتائج".

وأضاف الوزراء: "يجب إما تنفيذ خطوة عسكرية مختلفة، أو السعي لإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة".

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" قولهم، إن "الأمور متوقفة حالياً. الأمريكيون متحمسون، لكن المفاوضات لا تسير كما هو مأمول".

وأضاف المسؤولون: "من يعتقد أن حماس ستسارع إلى إبرام صفقة بعد الضربة في إيران لا يفهم طبيعتها".

وفي سياق آخر، قالت القناة 12 إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً محدوداً بمشاركة فريق وزاري مصغر وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، لبحث مسألة الحرب في غزة وكيفية التحرك بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

يأتي ذلك في ظل تحليلات ودعوات إقليمية ودولية ترى في نهاية المواجهة بين إيران وإسرائيل فرصة سانحة لإعادة الزخم إلى جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة،

كما تتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأربعاء، أعرب فيها عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بغزة "بات وشيكاً جداً".

حكومة نتنياهو تخدع الإسرائيليين

وأمس الأربعاء، أكدت حماس، انفتاحها على التعامل الإيجابي مع جهود الوسطاء وأي مقترحات جدية تهدف للتوصل لاتفاق شامل ينهي حرب الإبادة في غزة.

وشدَّدت على أن "أي اتفاق يجب أن يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، والبدء بإعادة الإعمار، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جادة".

وحملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تعثُّر التوصل إلى اتفاق حتى الآن، "بسبب وضع العراقيل والمماطلة لكسب الوقت، خدمة لأهدافه الشخصية في البقاء بالسلطة، ومواصلة في الترويج لوهم النصر المطلق، وتحقيق أهداف الحرب، بما فيها وهم إطلاق سراح أسراه بالقوة العسكرية".

في سياق متصل، وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، في سلسلة منشورات على تليغرام، إن "حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة من أجل أهداف سياسية وهمية".

وشدَّد على أن "جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثاً دائماً، ما دام استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا".

وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام، والكمائن الأخيرة هي صور حية للتاريخ، تثبت أن مجاهدي شعبنا هم أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث".

تأتي تصريحات أبو عبيدة بعد مقتل 7 عسكريين إسرائيليين في كمين محكم نفذته القسام، الثلاثاء، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد أقر الجيش بذلك، وقال إنهم ينتمون إلى "كتيبة الهندسة القتالية 605"، وفق بيان رسمي.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 879 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، بينهم 435 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته. فيما أصيب إجمالاً 6 آلاف ضابط وجندي منذ بداية الحرب، بينهم 2738 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات الجيش الرسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.