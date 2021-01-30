ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف موقعاً للقوات الأفغانية في ولاية ننغرهار​​​​​​​ شرقي البلاد إلى 14، حسب مسؤول محلي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن عبيد الله شينواري، نائب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية، قوله إن 14 على الأقل من قوات الأمن قتلوا في الهجوم، وقالت القناة إن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم ذكر مكتب حاكم الولاية أن 8 عناصر أمن قتلوا في التفجير الذي تم بسيارة مفخخة واستهدف موقعهم في مقاطعة شيرزاد، في ولاية ننغرهار، هذا الصباح.

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل قيادي عسكري وعنصر استخبارات، الخميس، في هجوم بقذائف هاون نفذه مسلحو حركة طالبان في ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وحضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأمريكية الجديدة، الجمعة، على تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التسرع في سحب المزيد من القوات.

وقال غني إن طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في اتفاق فبراير/شباط 2020 مع الولايات المتحدة للحد من الهجمات في أفغانستان وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وقعت اتفاقية مع طالبان في 29 فبراير/شباط الماضي، وقررت خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

واستأنفت طالبان والحكومة الأفغانية في 7 يناير/كانون الثاني الجاري محادثات السلام في الدوحة، والتي تهدف إلى إنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب العسكري في 1978، ثم الغزو السوفيتي بين عامي 1979 و1989.