سياسة
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وزير العدل التركي: إعداد دستور مدني جديد سيكون أفضل إرث نتركه لأبنائنا
أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل أن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مناقشة دستور جديد لتركيا يعتبر "بشرى سارة، وأثمن إرث للأجيال القادمة".
وزير العدل التركي: إعداد دستور مدني جديد سيكون أفضل إرث نتركه لأبنائنا
وزير العدل التركي: حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد بشرى سارة لنا جميعاً / AA
2 فبراير 2021

اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غُل تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص الدستور الجديد "بشرى باعثة للحماسة للجميع".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، حول تصريح سابق للرئيس أردوغان قال فيه إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.

وأضاف غُل: "حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد بشرى سارة لنا جميعاً".

وأكد أن "إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي والذي يعدّ أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا".

وفي كلمة عقب اجتماع الحكومة الاثنين قال أردوغان:" إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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