اعتبر وزير العدل التركي عبد الحميد غُل تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص الدستور الجديد "بشرى باعثة للحماسة للجميع".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، حول تصريح سابق للرئيس أردوغان قال فيه إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.

وأضاف غُل: "حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد بشرى سارة لنا جميعاً".

وأكد أن "إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي والذي يعدّ أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا".

وفي كلمة عقب اجتماع الحكومة الاثنين قال أردوغان:" إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا".