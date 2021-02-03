سياسة
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أحدهما مهاجر.. "الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين وزيري الأمن الداخلي والنقل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيراً للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.
أحدهما مهاجر.. "الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين وزيري الأمن الداخلي والنقل
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مهاجر لاتيني وزيراً للأمن الداخلي / Reuters
3 فبراير 2021

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، الثلاثاء، على تعيين كل من أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي، وبيت بوتيجيج، وزيراً للنقل.

وصوت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مايوركاس مقابل 43 صوتاً ضده، وبذلك يصبح أول أمريكي لاتيني وأول مهاجر يشغل هذا المنصب الحساس.

ومن المتوقع أن يبدأ مايوركاس عمله على الفور في التعامل مع ملف الهجرة، حيث وقع الرئيس جو بايدن فور تسلمه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، 3 أوامر تنفيذية تتعلق بإصلاح عملية الهجرة، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة.

وأدى الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس، ليبدأ عمله مباشرة.

وكان مايوركاس يعمل محامياً، وهو أمريكي من أصول كوبية شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

أما بالنسبة لبوتيجيج فقد صادق مجلس الشيوخ علي تعيينه بأغلبية 86 صوتاً ضد 13 رافضاً، ليكون بذلك أول وزير أمريكي معروف بأنه من المثليين جنسياً يصادق المجلس على تعيينه.

وبوتيجيج رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 .

ومن المنتظر أن يشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب وأيضاً المساعي لضمان سلامة وسائل النقل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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