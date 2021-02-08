كشف وسائل إعلام تركية عما قالت إنها تفاصيل تكشف لأول مرة عن حيثيات انتقال النجم المصري مصطفى محمد من نادي الزمالك المصري إلى نادي غلطة سراي التركي حيث أحرز هدفين على التوالي في أول مباراتين له مع الفريق ليتحول إلى حديث الأوساط الرياضية والصحفة التركية.

وأوضحت صحيفة حرييت التركية أن مصطفى محمد كان سينتقل بالأساس إلى نادي فنربهتشة لا إلى غريمه التقليدي نادي غلطة سراي، إلا أن المفاوضات بين الجانبين انهارت في اللحظات الأخيرة وهو ما أتاح لغلطة سراي ضم النجم المصري الصاعد.

وحتى شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري كانت المفاوضات تسير على قدم وساق بين الزمالك وفنربهتشة، لكن النادي التركي قدم 2.5 مليون يورو للنادي المصري الذي رفض العرض وطلب مبلغ 4 ملايين يورو مقابل انتقال مصطفى محمد، وهو الخلاف الذي أنهى المفاوضات بين الجانبين.

وبينما كانت المفاوضات تسير على قدم وساق بين الزمالك وغلطة سراي وجرى الاتفاق مبدئياً على عقد لمدة 1.5 سنة مقابل 6 ملايين دولار تدفع نصفها نقداً، جرت أمور إدارية أفرزت قيادة جديدة للنادي المصري، وهو ما دفع الجانبين إلى التفاوض مجدداً من نقطة الصفر.

وعلى الرغم من المفاوضات الشاقة استطاع غلطة سراي إقناع النادي المصري بصيغة (الإعارة والشراء) ومقابل ذلك طلب النادي المصري 2 مليون دولار كدفعة نقدية، كما سيحصل مصطفى محمد على 400 ألف دولار مقابل نصف الموسم الحالي، وعلى 725 ألف دولار عن الموسم المقبل.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد بشكل إعارة تمتد عاماً ونصفاً مقابل مليونَي دولار، على أن تُدفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

والسبت قاد المصري مصطفى محمد فريقه غلطة سراي إلى انتصار ثمين حققه على الجار والغريم فنربهتشة بهدف من دون مقابل، ضمن الجولة 24 ضمن الدوري التركي الممتاز لكرة القدم “سوبر ليغ“.

وبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسياً وقدم أداء لافتاً خصوصاً في الشوط الثاني، حيث كاد يسجل هدفاً آخر في شباك فنربهتشة بعد عرضية حولها برأسية رائعة بجانب القائم بقليل.

ونال المصري إشادة عالية على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الديربي بعدما استطاع تنفيذ 13 تمريرة ناجحة وفوزه بثلاثة صراعات هوائية إلى جانب تأديته أدواراً دفاعية فعالة.

وأشاد المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم بأداء لاعبه المصري، وقال تريم إن اللاعب المصري “شاب سجَّل هدفاً رائعاً“.

ومشيداً به أضاف تريم: “أول مرة يلعب خارج بلاده، وربما كان أسلوب تدريباته (ببلاده) مختلفاً عن أسلوبنا“، وتابع تريم: “محمد بعيد عن بلده ومدينته، لكن على الرغم من ذلك حقق تكيّفاً مثالياً“.

وأعرب المدرب التركي عن ثقته بإبداء اللاعب المصري أداء أفضل في المنافسات المقبلة، قائلاً: “مصطفى محمد سيغطي فجوة مهمة لنا“.

ومن جهته عبر أردا توران لاعب غلطة عن سعادته بأداء مصطفى محمد ضد فنربهتشة، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة “فاناتك” التركية: “أخي مصطفى محمد سجل هدفاً في أول ظهور أساسي له، إنه لاعب عظيم، أبارك له كثيراً“.

ومن جهته علق إرول بولوت المدير الفني لنادي فنربهتشة على هدف النجم المصري قائلاً: “أول كرة وصل بها غلطة سراي إلى منطقة الجزاء سُجلت هدفاً، مصطفى محمد لعبها وكأنه يسقط كرة بلياردو في مكانها“.

ووقَّع مصطفى محمد على الهدف الثاني له مع غلطة في الدقيقة 54، إذ سبق أن سجل هدفاً ضد إسطنبول باشاك شهير في أول مباراة يخوضها منذ قدومه من الزمالك المصري.

وبهذا انتزع غلطة سراي صدارة الترتيب بعد وصوله إلى 48 نقطة حصدها من 15 انتصاراً وثلاثة تعادلات، فيما تراجع فنربهتشة إلى المركز الثاني بفارق الأهداف.