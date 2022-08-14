أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت زيارة لزاوية ومتحف المتصوف الشهير "الحاج بكتاش ولي" بولاية نوشهير وسط البلاد.

وتلقى أردوغان معلومات من مسؤولي الزاوية والمتحف على هامش مشاركته بإحياء الذكرى السنوية 751 لوفاة المتصوف "الحاج بكتاش ولي".

ورافق أردوغان في الزيارة وزراء الداخلية سليمان صويلو والثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي والتربية الوطنية محمود أوزر والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك والزراعة والغابات وحيد كير يشجي والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وكان أردوغان أعلن تسمية عام 2021 بـ"عام حاج بكتاش ولي" الرمز الصوفي الذي عايش الدولة العثمانية، حسب مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وذكر المرسوم أن عام 2021، وهو الذكرى الـ750 لوفاة حاج بكتاش ولي، الذي "كان يبشر بالحب والتسامح والوحدة والتضامن والسلام منذ قرون بأفكاره وتعاليمه، وقد أُدرِجت ذكرى وفاته لدى اليونسكو".

ويوجد ضريح وقبر حاج بكتاشولي في قصبة حجي بكتاش، الواقعة في مدينة نوشهير وسط تركيا، ومنذ عام 1964م حتى الآن، فإن هذا المزار والضريح يزوره السائحون والسكان كمتحف، وفي عام 2012 صُنف من قبل اليونسكو على أنه من أحد الآثار العالمية، وقد جرى فتح هذا المتحف من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية للعبادة بعد انقطاع دام لمدة 188 سنة.أفكار حاج بكتاش ولي التي ساهمت في تكوين الهوية الاجتماعية والوحدة في الأناضول، ستكون عنوان الحملات الثقافية والإعلامية على مدار العام 2021، فمن يكون بكتاش ولي وما أفكاره؟

شيخ المتصوفين

عُرف الحاج بكتاش ولي Haji Bektash veli في تركيا، بأنه رجل دين وشاعر متصوف، وفيلسوف إسلامي، ويقال بأن المولد الأصلي لهذا العالم هو فارسي من خوراسان في مدينة نيشابور، ويعود أصله إلى والده السيد إبراهيم ساني، وأمه خاتم هاتون، واللذان يعودان للأصل التركي.

كما عُرف بأنه صاحب عقل وعلم، وأنه كان إنساناً صادقاً ومعتدلاً، وقد تلقى تعليمه الأساسي في المدرسة التركستانية التابعة للمعلم أحمد يوسيفي، صاحبة الطريقة اليوسيفية، وأدى تلقيه العلم من تلك المدرسة على يد العديد من أصحاب العلم والدين، ومنهم المعلم لقمان بارندا، إلى تكوين بنية عقلية صوفية مميزة للحجي بكتاش، كما يقال إنه خليفة المعلم أحمد يوسفي للطريقة اليوسيفية.وبناءً على أمرٍ من يوسفي، جاء الحاج بكتاش إلى الأناضول، واستقرّ بصولوجا قره هيوك الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب قرشهير بعد أن زار المدن المقدّسة مثل مكة والمدينة والنجف والشام والقدس وحلب، وتقول أكثر الكتب التاريخية إنه التقى بالسلطان السلجوقي علاء الدين قيقوباد، ومولانا جلال الدين، وعثمان غازي، وأخي أوران وآخرين، وأرسل 360 من تلاميذه بوظيفة الإرشاد إلى بلدانٍ مختلفة.

أطلق على الحاج بكتاش لقب "شيخ المتصوفين"، إذ إنه قاد ثورة جديدة في الأفكار في زمنه، وإن أكثر المصادر أهمية فيما يتعلق بفهم هذه الأفكار هي مؤلّفاته التي تركها والتي تظهر هويّة متصوّف ناضج.تبنى أفكاره على أبواب أربعة متتالية وهي: الشريعة، والطريقة، والمعرفة، والحقيقة،ـ ويوجد في كل واحد منها عشر مقامات بحيث يكون مجموعها أربعين مقاماً.

ويمكن رصد أفكار حاج بكتاش في أشعار الشاعر التركي الكبير يونس إمره (ت 1320)، وفي مؤلَّفِه الرسالة النُّصحيّة، وهو مايدل على وجود ارتباط قوي مباشراً كان أم عبر واسطة بين بكتاش ويونس إمره.

دوره في الجيش العثماني

تاريخياً، كان الحاج بكتاش ولي أحد أهم المؤثرين على قبائل الأتراك في آسيا الصغرى، إذ وُصف باسم سلطان القلوب ودرويش الدراويش، وصار محبوباً لدى جنود الجيش العثماني.

كما يذكر أن الحجي بيكتاش ولي كان محبوباً من قبل السلاطين العثمانيين، بالإضافة لحبّ الشعب والجيش العثماني له، حيث كان الجنود المنضمين حديثاً للجيش العثماني يتلقون التعليم والتدريب على يده، وعلى الطريقة البكتاشية.

وكانت آنذاك الدولة السلجوقية تعيش وضعاً سياسياً، اقتصادياً وثقافياً صعباً، وعند قيام الدولة العثمانية كان الحاج بيكتاش مسؤولاً عن تشكيلات تسمى بالأهيليك "Ahilik.

في جغرافيا واسعة من الأناضول إلى البلقان، حاج بكتاش ولي، يستمر في تنوير طريق الأجيال المقبلة - رجب طيب أردوغان

وكانوا عند الذهاب إلى معظم الحروب والفتوحات الإسلامية يصطحبونه معهم، حيث يوجد في هذه الأيام في كل زاوية من زوايا دول البلقان أثار للشيخ حجي بكتاش ولي، وقد منحت طريقة الحجي بكتاش ولي اسم الطريقة البكتاشية.

سمح السلطان العثماني بأن يكون في كل ثكنة مرشد من تلامذة الحاج بكتاش، لما في ذلك من دعم روحي للجنود، وهو ما يتجلى في وجود أعمال منحوتة في بعض الأماكن بدول البلقان تشير إليه.