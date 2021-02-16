سياسة
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الجزائر تحصي أكبر نسبة من المهندسات في العالم
أصدرت منظمة “يونسكو” بمناسبة اليوم العالمي للنساء والفتيات في العالم، تقريراً أشارت فيه إلى أن الجزائر تحصي أكبر نسبة من النساء المهندسات في العالم، بنسبة 48.5%.
الجزائر تحصي أكبر نسبة من المهندسات في العالم
الجزائر تحصي أكبر نسبة من النساء المهندسات في العالم / AA
16 فبراير 2021

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بمناسبة اليوم العالمي للنساء والفتيات في العالم، تقريراً بعنوان “السباق مع الزمن من أجل تنمية أذكى” أشارت فيه إلى أن الجزائر تحصي أكبر نسبة من النساء المهندسات في العالم.

وأقيم الاحتفال السنوي السادس باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير/شباط 2021 بمقر الأمم المتحدة عبر الإنترنت.

وتشير أرقام التقرير الأممي المنشور حديثاً إلى أن أكبر نسبة للنساء المهندسات في العالم توجد في الدول العربية، إذ جاءت الجزائر على رأس القائمة العالمية بنسبة 48.5% وتونس 44.2% ومصر 45.5% وعمان 43.2% وسوريا 43.9% والمغرب 42.2%.

وتفيد أرقام “يونسكو” بأن عدد النساء المهندسات ارتفع في الجزائر من 35% في 2005 إلى 47.1% في 2017، أما في مصر فقد ارتفع من 36% إلى 45.6% خلال نفس الفترة.

في المقابل جرى تسجيل النسبة الأقل من المتوسط العالمي في صفوف النساء المهندسات بالدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة 20.4% وفرنسا 26.1% واليابان 14% وسويسرا 16.1%.

وانتقد تقرير “اليونسكو” انخفاض نسبة الخريجات من معاهد الهندسة في العالم، غير أنه كشف النقاب عن حقائق تكسر الصورة النمطية أن النساء في الضفة الشمالية يشغلن أكبر نسبة في هذا المجال مقارنة بنساء الجنوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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