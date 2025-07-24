وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن حادث دهس وقع في منطقة الشارون، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مضيفة أن "خلفية الحادث وظروفه لا تزال قيد الفحص"، لكنها لا تستبعد وجود دافع أمني خلف الواقعة.

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على المركبة المشتبه بها في منطقة بيت ليد، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم فرّ من المكان، وأن عمليات تمشيط موسعة جارية بمشاركة مروحيات ووحدات خاصة وكلاب بوليسية، لتحديد مكانه.

من جهتها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان عبر منصة إكس، إن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لـ8 مصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات.

وحسب البيان، فإن من بين المصابين شاباً وشابة في العشرينيات من العمر، في حالة متوسطة، جراء إصابات في الصدر والأطراف، إضافة إلى 3 آخرين في حالة طفيفة إلى متوسطة، يعانون جروحاً في الرأس والأطراف، بينما وُصفت حالة ثلاثة مصابين آخرين بأنها طفيفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية.

يتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

