تركيا
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ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي إلى 8 إثر تعرضهم لغاز الميثان شمالي العراق
ارتفع عدد الشهداء من الجنود الأتراك إلى 8 أشخاص، إثر تعرضهم لغاز الميثان خلال عمليات بحث وتمشيط اليوم الأحد، في أحد الكهوف بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي إلى 8 إثر تعرضهم لغاز الميثان شمالي العراق
استشهاد 8 جنود أتراك متأثرين بغاز الميثان في أحد الكهوف شمالي العراق / AA
7 يوليو 2025

جاء ذلك حسب منشور لوزارة الدفاع التركية على حسابها بمنصة إكس الاثنين، أكدت فيه ارتفاع عدد الشهداء من أفراد الجيش التركي من 5 إلى 8.

والأحد، أعلنت الوزارة أن 19 جندياً تعرضوا لغاز الميثان داخل كهف على ارتفاع 852 متراً في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا يشاركون في عملية متواصلة للعثور على جثمان جندي استشهد في 2022 بنيران الإرهابيين في المنطقة.

وذكرت أن الجنود الذين تعرضوا لغاز الميثان في الكهف، نُقلوا إلى المستشفى، لكن 5 منهم فارقوا الحياة.

وفي 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.


مصدر:TRT Arabi
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