يتولى رئاسة فلسطين حال شغور المنصب.. مَن روحي فتوح؟
يتولى رئاسة فلسطين حال شغور المنصب.. مَن روحي فتوح؟
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاماً)، أمس الأربعاء، "إعلاناً دستورياً" يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتاً" في حال شغوره.
3 ديسمبر 2024

الإعلان نصَّ على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً".

وتُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات"، حسب الإعلان الدستوري.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على 60 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاماً)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

فتوح قيادي بارز في حركة فتح، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوماً بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.

مَن روحي فتوح؟

وُلد فتوح في 23 أغسطس/آب 1949 في قرية برقة (الأراضي المحتلة عام 1948)، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وللدراسة انتقل لاحقاً إلى مصر ثم إلى الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق والماجستير في العلوم السياسية عام 2002.

انضم فتوح لصفوف حركة فتح منذ بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات "العاصفة" في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية في العراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.

تولى مناصب عدة في فتح، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضواً في المجلس الثوري، ثم انتُخب عام 2016 عضواً في المجلس المركزي للحركة.

بدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضواً في المجلس الوطني، وبعدها عضواً في المجلس المركزي.

انتُخب عضواً في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أميناً للسر على مدار ثماني دورات، ورئيساً لكتلة فتح البرلمانية.

وفي 2003 تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع، وفي العام التالي انتُخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني.

رئاسة السلطة

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تولى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي، رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوماً حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/كانون الثاني 2005.

عيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة. ومنذ 2022، انتُخب فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني.

ومنذ نحو 14 شهراً ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية على قطاع غزة، وبموازاتها صعَّد جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.


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