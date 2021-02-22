سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد زيارة وزير مصري إلى القدس.. اتفاق إسرائيلي-مصري لبناء خط غاز جديد
اتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري على مد خط أنابيب غاز جديد، يربط بين شرق المتوسط ومصر، بهدف زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا. وأُعلِن عن الاتفاق خلال زيارة وزير الطاقة المصري إلى القدس حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيلين آخرين.
بعد زيارة وزير مصري إلى القدس.. اتفاق إسرائيلي-مصري لبناء خط غاز جديد
الخط الجديد سيربط بين حقل ليفياثيان البحري شرقي البحر المتوسط ومصر / Reuters
22 فبراير 2021

اتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري الأحد على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري شرق البحر المتوسط ومصر، بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر إسرائيلية.

وأُعلِن عن الاتفاق خلال زيارة وزير الطاقة المصري طارق الملا إلى القدس حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ونظيره يوني شتاينتس.

وقال الوزير المصري في بيان مشترك: "عقدنا اجتماعات بين فرقنا بهدف تعزيز التعاون بين بلدينا في مجال الطاقة وخصوصاً في ما يتعلق بالغاز الطبيعي".

واتفق الجانبان على "إنشاء خط أنابيب بحري للغاز يربط بين حقل ليفياثان للغاز ومنشآت التسييل في مصر"، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات.

وأضافت المصادر أن الهدف هو "زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا من منشآت التسييل في مصر وبالتالي تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي".

بعد عقد من العمل واستثمار المليارات بدأ حقل ليفياثان للغاز، وهو "أكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل"، في ديسمبر/كانون الأول 2019، استخراج أول دفعات من الغاز.

وبعد وقت قصير من إطلاق الإنتاج من ليفياثان، أعلنت مصر وهي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، أنها تسلمت أولى شحنات الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط البحري.

وقال مصدر مطلع على ملف المفاوضات المصرية-الإسرائيلية إنه لا يعرف ما إذا كان خط الأنابيب الجديد سيكون متصلاً بخط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط أم أن الغاز سيُنقل مباشرة من حقل ليفياثان إلى مصر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد اكتُشف الحقل عام 2010 على بعد 130 كيلومتراً من ساحل مدينة حيفا، وهو يحتوي على موارد قابلة للاستغلال تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل ناقش الوزيران شتاي نتس والملا "توريد الغاز الطبيعي إلى الفلسطينيين"، حسب ما قال مسؤولون إسرائيليون، فيما تجرى محادثات بوساطة قطرية لتزويد قطاع غزة بالغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us