أجرت الإمارات وقطر الاثنين، مباحثات في الكويت، حول "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلناً نهاية أزمة خليجية حادّة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن وفدين رسميين من الإمارات وقطر التقيا في الكويت الاثنين، في أول اجتماع بين الجانبين لمتابعة بيان العلا.

وأضافت أن الجانبين ناقشا "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا".

وأكّدا "أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، وفق الوكالة.

وتابعت بأن الجانبين تقدما بـ"الشكر والتقدير" لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على "المساعي الثمينة (الوساطة) التي بذلتها الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها الاجتماع الأول بين الدولتين".

وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، بزعم دعمها الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".