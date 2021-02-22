سياسة
2 دقيقة قراءة
الإمارات وقطر تبحثان في أول اجتماع بينهما آليات تنفيذ المصالحة
أجرت الإمارات وقطر الاثنين، مباحثات في الكويت، حول "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.
الإمارات وقطر تبحثان في أول اجتماع بينهما آليات تنفيذ المصالحة
مباحثات بين الإمارات وقطر في الكويت / Getty Images
22 فبراير 2021

أجرت الإمارات وقطر الاثنين، مباحثات في الكويت، حول "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلناً نهاية أزمة خليجية حادّة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن وفدين رسميين من الإمارات وقطر التقيا في الكويت الاثنين، في أول اجتماع بين الجانبين لمتابعة بيان العلا.

وأضافت أن الجانبين ناقشا "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا".

وأكّدا "أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، وفق الوكالة.

وتابعت بأن الجانبين تقدما بـ"الشكر والتقدير" لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على "المساعي الثمينة (الوساطة) التي بذلتها الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها الاجتماع الأول بين الدولتين".

وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، بزعم دعمها الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us