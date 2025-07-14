اتفقت حكومة الجمهورية التركية ونظيرتها في دولة قطر على إرساء إطار عمل فعّال، للتعاون في أنشطة المساعدات الإنسانية للدول الأخرى، المحتاجة إلى المساعدة والدعم.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل أنقرة والدوحة على تطوير مشاريع وبرامج مشتركة، مثل توفير الدعم المالي والفني والموارد البشرية لعمليات المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة إلى المساعدة والدعم.

واتفق الجانبان أيضاً على إنشاء مستشفيات ميدانية وتشغيلها، ودعم جهود التعافي، وإعادة بناء البنية التحتية، وفق اتفاقية التعاون.

وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون بين تركيا وقطر في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.