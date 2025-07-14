تركيا
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دخلت حيز التنفيذ.. اتفاقية بين تركيا وقطر في مجال المساعدات الإنسانية
نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الاثنين، تصديق الرئيس رجب طيب أردوغان على اتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية مع الحكومة القطرية، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.
دخلت حيز التنفيذ.. اتفاقية بين تركيا وقطر في مجال المساعدات الإنسانية
جرى التوقيع على اتفاقية التعاون بين تركيا وقطر في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 / AA
14 يوليو 2025

اتفقت حكومة الجمهورية التركية ونظيرتها في دولة قطر على إرساء إطار عمل فعّال، للتعاون في أنشطة المساعدات الإنسانية للدول الأخرى، المحتاجة إلى المساعدة والدعم.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل أنقرة والدوحة على تطوير مشاريع وبرامج مشتركة، مثل توفير الدعم المالي والفني والموارد البشرية لعمليات المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة إلى المساعدة والدعم.

واتفق الجانبان أيضاً على إنشاء مستشفيات ميدانية وتشغيلها، ودعم جهود التعافي، وإعادة بناء البنية التحتية، وفق اتفاقية التعاون.

وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون بين تركيا وقطر في أنقرة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

مصدر:TRT Arabi
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