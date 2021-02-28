سياسة
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وفاة الممثل المصري يوسف شعبان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
توفي الأحد الممثل المصري يوسف شعبان بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أيام ونُقل للعلاج بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وفاة الممثل المصري يوسف شعبان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
وفاة الممثل المصري يوسف شعبان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا / مواقع التواصل
28 فبراير 2021

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر الأحد، إن الممثل يوسف شعبان توفي بعد مشوار طويل قدّم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية.

وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أيام ونُقِل للعلاج بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ووُلد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، وكان والده مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية ويمده بشكل دائم بالمجلات والصحف والكتب مما جعله شغوفاً بالقراءة والفنون.

وبدأ شعبان حبه للتمثيل عندما كان طالباً في المدرسة حيث كان يشارك في المسرحيات التي يقدمها الطلاب في المناسبات أو الإجازة الصيفية، وبعد أن التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس انضم إلى فريق المسرح بالجامعة.

وخلال دراسته الحقوق التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورأى مستقبله في الفن ففضل الاستمرار في المعهد وترك الكلية.

وبدأ مشواره الفني من المسرح الذي قدم من خلاله عدداً من الأعمال أثناء دراسته بالمعهد ثم شارك في بداية الستينيات بأدوار صغيرة في أفلام منها (في بيتنا رجل) و(أيام بلا حب) و(المعجزة) إلى أن جاءته الفرصة الحقيقية في (زقاق المدق) عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

ومن أبرز أفلامه (معبودة الجماهير) و(ميرامار) و(الثلاثة يحبونها) و(أم العروسة) و(جفت الدموع) و(دائرة الانتقام) و(اذكريني) و(أنا اللي قتلت الحنش) و(السجينتان) و(حارة برجوان) و(كشف المستور) و(العذراء والعقرب).

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد والعديد من الأعمال مثل (الشهد والدموع) و(المال والبنون) و(الضوء الشارد) و(الوتد) إلا أن دور "محسن ممتاز" الذي قدمه في مسلسل (رأفت الهجان) ظل هو الأيقونة التي اشتهر بها على مدى مشواره.

ومن مسرحياته (مطار الحب) و(عروسة تجنن) و(100 مسا) و(رجل في القلعة) و(دماء على ستار الكعبة) و(باب الفتوح). تولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003 وحصل على العديد من الجوائز كما كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في 2016 والمهرجان القومي للمسرح المصري في 2019.

وتزوج شعبان أكثر من مرة على مدى حياته وكانت إحدى زوجاته من بنات الأسرة العلوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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