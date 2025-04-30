وقال الناطق باسم البنتاغون في بيان، إن القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم” استهدفت منذ 15 مارس/آذار أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين... مضعفة قدراتهم".

فيما قالت جماعة الحوثي الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانٍ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الحوثيين.

إصابة مواطنين روس

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في اليمن اليوم الأربعاء، إصابة 3 من مواطنيها إثر الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخراً ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت السفارة في بيان نُشر على منصة "إكس"، أن المواطنين المصابين كانوا ضمن طاقم السفينة سيفين بيرلز، التي لا تزال راسية قرب الميناء، وعلى متنها حالياً 19 بحاراً روسياً، كما أفادت بإصابة مواطنَين روسيَّين آخرَين بجروح طفيفة، مؤكدة أن حالتهما مستقرة، ولا تشكّل خطراً على حياتهما.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 17 أبريل/نيسان الجاري، مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين، إثر غارات أمريكية استهدفت منشآت في ميناء رأس عيسى.

غارات على صنعاء

من جهتها، أعلنت جماعة "الحوثي" الثلاثاء عن غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة (شمال) في عدوان جديد على اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "العدوان الأمريكي شُنّ مساء اليوم سلسلة من الغارات على صنعاء"، وأوضحت أن القصف على صنعاء شمل غارات عدة على مديرية بني مطر، ومديرية بني حشيش، ومديرية الحصن، ومديرية همدان.

يأتي عدوان الثلاثاء غداة غارات جوية أمريكية استهدفت منازل مواطنين بمنطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بصنعاء، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 4 آخرين، وفق وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً).

والاثنين استهدفت غارات أمريكية مركزاً لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين بصعدة، ما أدّى إلى مقتل 65 مهاجراً وإصابة 68، وفق الوزارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمريكي ضد الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشنّ "هجوم كبير" على الجماعة، متوعداً بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.