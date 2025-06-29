الحرب على غزة
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مطالبة بتحرك عاجل.. حماس: 66 طفلاً فقدوا حياتهم بغزة جراء التجويع الإسرائيلي
قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن 66 طفلاً فلسطينياً فقدوا حياتهم في غزة بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مطالبة بتحرك عاجل.. حماس: 66 طفلاً فقدوا حياتهم بغزة جراء التجويع الإسرائيلي
أطفال غزة يموتون من الجوع بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على القطاع / Reuters
29 يونيو 2025

وأضافت الحركة في بيان أن "حكومة مجرم الحرب نتنياهو تفرض حصاراً مطبقاً وتجويعاً ممنهجاً على قطاع غزة منذ بداية مارس/ آذار 2025".

وأشارت إلى أن "الجرائم الوحشية بحق الأطفال، بالتجويع والقصف والمجازر تمثل انتهاكاً مريعاً للقوانين والقيم الإنسانية والدولية"، وتابعت: "الاحتلال يرتكب الجرائم وهو يعلم أنه محميّ من المحاسبة"، وطالبت العالم بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة التجويع المستمرة.

والجمعة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن نحو 112 طفلاً فلسطينياً يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يومياً لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يومياً كحد أدنى.

فيما كانت تسمح حتى نهاية 2024 بمرور عدد قليل من الشاحنات بمتوسط 50 شاحنة مساعدات وبضائع يومياً، وفق ما أكدته سابقاً مصادر حكومية وميدانية، فيما أكدت تقارير أممية آنذاك أن عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع لا تعادل "نقطة في بحر الاحتياجات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT ARABI
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