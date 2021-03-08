سياسة
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"القاهرة كابول".. مسلسل مصري جديد يتناول قصة بن لادن ويثير جدلاً قبل عرضه
طرحت شركة سينرجي المصرية للإنتاج بوستر مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان، ويتناول قصة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
"القاهرة كابول".. مسلسل مصري جديد يتناول قصة بن لادن ويثير جدلاً قبل عرضه
من المقرر عرض مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان المقبل 
8 مارس 2021

طرحت شركة سينرجي المصرية للإنتاج الفني بوستر مسلسل مصري جديد بعنوان "القاهرة كابول" من المقرر عرضه في رمضان 2021، وسيتناول في أحداثه قصة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.

وأثار طرح البوستر جدلاً واسعاً حوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يحتوي على صورة الفنان المصري طارق لطفي في دور بن لادن مع عدد من الفنانين المصريين من بينهم حنان مطاوع وخالد الصاوي.

ووصف المنتج المصري تامر مرسي المسلسل بأنه "محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه".

وتحمّس البعض للمسلسل فيما اعتبره آخرون سيتضمن أكاذيب.

وتتمحور قصة المسلسل حول ثلاث شخصيات رئيسية تجسد دور إعلامي وضابط أمن وطنيوبن لادن.

من جانبها علقت صفحة أفغانستان بالعربي عبر فيسبوك منتقدة العمل الفني بقولها: "يؤسفنا أن إخواننا العرب يصرون على لصق اسم الإرهاب مع أفغانستان حتى تغش أذهان شعوبهم".

وأردفت: "ويبدعون طرقاً مختلفة لصدّ جميع الأبواب أمام الأفغان حتى لا يروا نور الأمان".

كان من المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني العام الماضي 2020، إلا أن وباء كورونا أدّى إلى تأجيل التصوير ليُعرض هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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