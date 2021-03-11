سياسة
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حريق في مصر يخلّف عشرات الضحايا
ارتفع عدد ضحايا الحريق في أحد مصانع مدينة العبور بمحافظة القليوبية، شمالي مصر إلى 16 وفاة و19 إصابة، حسب وسائل إعلام مصرية.
حريق في مصر يخلّف عشرات الضحايا
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في أحد مصانع مدينة العبور بمحافظة القليوبية
11 مارس 2021

ارتفع عدد ضحايا الحريق في أحد مصانع مدينة العبور بمحافظة القليوبية، شمالي مصر إلى 16 وفاة و19 إصابة، حسب وسائل إعلام مصرية.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "اليوم السابع"، اندلع حريق هائل في مصنع بمدينة العبور (دلتا النيل/ شمال)، وانتقلت 14 سيارة إطفاء للسيطرة عليه، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية (لم تسمها) بمحافظة القليوبية، قولها إن "الحادث أسفر عن مصرع 5 وإصابة 12 آخرين حتى الآن".

ونشر رواد على منصات التواصل في مصر، مقطعاً مصوراً مدته 10 دقائق على موقع "يوتيوب"، يظهر تصاعداً لألسنة النيران ودخان كثيف ومحاولة مواطنين إنقاذ العاملين في المصنع.

كما يرصد المقطع مصرع شخص "احتراقاً" وآخر "اختناقاً"، وسط صراخ واستغاثة المواطنين بسيارات الإسعاف.

وحتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر السلطات المصرية بياناً بشأن أسباب الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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