سياسة
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مخترع شبكة الويب العالمية: هيمنة عمالقة الإنترنت بدعة يجب أن تنتهي
قال مخترع شبكة الويب العالمية تيم بيرنرز-لي الجمعة، إن هيمنة عمالقة الإنترنت "بدعة" يجب أن لا تدوم، وإن مزيجاً من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.
مخترع شبكة الويب العالمية: هيمنة عمالقة الإنترنت بدعة يجب أن تنتهي
بيرنر لي قال إن مزيجاً من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت / x
12 مارس 2021

قال تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة الإنترنت "بدعة" يجب أن لا تدوم، مضيفاً أن التغيير العاجل ضروري لتقليص الفجوة الرقمية في وصول الشباب إلى الإنترنت.

وأضاف بيرنرز-لي، الذي اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية عام 1989، إنه أحسّ "شعوراً بعدم الراحة، شعوراً بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".

ودفعت حوادث بارزة، كالخلاف بين فيسبوك وأستراليا، الذي أدى إلى حجب الشبكة الاجتماعية المحتوى الإخباري في البلاد، عديداً من المواطنين والحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العملاقة.

وقال بيرنرز-لي في مقابلة مع رويترز: "أنا متفائل لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".

وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية, وقال: "يوجد وعي كبير بأن الأمور ينبغي أن تتغير".

وأضاف أن مزيجاً من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.

ويعمل بيرنرز-لي (65 عاماً) على مشروع يُسَمَّى "سوليد"، يسيطر فيه المستخدم على بياناته الشخصية، بدلاً من منصات مثل فيسبوك.

وقال إن الاعتراف بالإنترنت كأحد الحقوق الأساسية، على غرار النظرة إلى الكهرباء في القرن الماضي، أمر حيوي، لا سيما في عالَم يشكّله على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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