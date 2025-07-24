جاء ذلك في منشور نشره سلام على حسابه في منصة إكس، عقب لقائه ماكرون في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، خلال زيارة استمرت عدة ساعات.

وأعرب سلام عن شكره لفرنسا على "دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره"، مضيفاً: "أعود إلى بيروت مطمئناً نتيجة التزام الرئيس ماكرون مساعدة لبنان، وتجديد ولاية (يونيفيل)، وتعزيز علاقاتنا الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة".

كانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في نهاية يونيو/حزيران الماضي أنها طلبت رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية قوة "يونيفيل" عاماً إضافياً، بدءاً من 31 أغسطس/آب المقبل.

وتأسست بعثة "يونيفيل" بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وتؤدي البعثة، البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً منهم 10 آلاف عسكري، دوراً مهماً في المساعدة على تجنب التصعيد من خلال آلية اتصال، وتنفّذ دوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلاً عن دعم الجيش اللبناني.