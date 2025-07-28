جاء ذلك في خطاب متلفز، اليوم الاثنين، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "كما أقيمت طاولة المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) في إسطنبول، ستُقام طاولة السلام أيضاً في تركيا خلال وقت غير بعيد، وستنتهي هذه الحرب الدامية".

وشدد على أنه “من الضروري إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية وتركيا جاهزة للعب دور في هذا الاتجاه”، مؤكداً “دافعنا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب”.

وتابع أردوغان “آمنا في تركيا بأهمية السلام ووقعنا على العديد من الاتفاقيات المهمة من ضمنها اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف”.

والأربعاء 23 يوليو/تموز الجاري، استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.