سياسة
1 دقيقة قراءة
الجيش السوداني يعلن صدّ هجوم على الفاشر ويؤكد مقتل مرتزقة أجانب يقاتلون مع الدعم السريع
أعلن الجيش السوداني، الأحد، تصدّيه لهجوم شنّته قوات الدعم السريع مدعومة بمرتزقة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
الجيش السوداني يعلن صدّ هجوم على الفاشر ويؤكد مقتل مرتزقة أجانب يقاتلون مع الدعم السريع
الدمار في منطقة سوق الماشية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان / AFP
3 أغسطس 2025

وذكر بيان للجيش أن "الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة (لم يُسمِّها) تمكّنت من صدّ الهجوم على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي للمدينة خلال يومَي الجمعة والسبت"، مؤكداً أن قواته كبّدت المهاجمين "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف الجيش أن "قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة أجانب، غالبيتهم من كولومبيا، في الهجوم على المدينة، وقد قُتل عدد منهم"، دون تحديد عدد القتلى.

ومؤخراً، صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الفاشر، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة من قِبل الدعم السريع منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.

موصى به

ومنذ 10 مايو/أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَدّ مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تلقيها اعتذاراً من كولومبيا بشأن مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب الدعم السريع، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرَي خارجية البلدين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا)، التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومُعَدّات عسكرية ومرتزقة، بينهم كولومبيون.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us