وذكر بيان للجيش أن "الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة (لم يُسمِّها) تمكّنت من صدّ الهجوم على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي للمدينة خلال يومَي الجمعة والسبت"، مؤكداً أن قواته كبّدت المهاجمين "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف الجيش أن "قوات الدعم السريع استعانت بمرتزقة أجانب، غالبيتهم من كولومبيا، في الهجوم على المدينة، وقد قُتل عدد منهم"، دون تحديد عدد القتلى.

ومؤخراً، صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الفاشر، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة من قِبل الدعم السريع منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.