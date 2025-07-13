وقال أردوغان خلال الاتصال: “إننا اتخذنا خطوة مهمة نحو إزالة الإرهاب تماماً من أجندة تركيا والمنطقة، عبر عملية {تركيا خالية من الإرهاب}"، مشيراً إلى أنّ هذه العملية ستستمر بعزمٍ وإصرار.

كما أشار الرئيس التركي إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والإمارات قد تجلّت في جميع المجالات، وأنّ البلدين يمتلكان إمكاناتٍ هائلة في عديد من المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة.

وذكر أردوغان أنّ أنقرة تتابع من كثب محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، التي بدأت في أبو ظبي، مضيفاً أنهم "سيواصلون دعم جهود إحلال السلام في القوقاز".

من جانبه، رأى آل نهيان أنّ "هدف {تركيا خالية من الإرهاب} سيساهم بشكل كبير في الأمن الإقليمي"، معرباً عن أمله أن تُكمل أنقرة هذه العملية بنجاح.