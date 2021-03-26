سياسة
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فظائع جديدة.. كيف أُجبر رجال في تيغراي على اغتصاب نساء من عائلاتهم؟
كشفت نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا أن "هناك نساء قالت إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصاً عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".
فظائع جديدة.. كيف أُجبر رجال في تيغراي على اغتصاب نساء من عائلاتهم؟
الأمم المتحدة تسجل أكثر من 500 حالة اغتصاب وتقول إن العدد الفعلي أعلى من ذلك / Reuters
26 مارس 2021

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظراً للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك "هناك نساء قُلن إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصاً عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".

وأوضحت أنه جرى تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في خمس منشآت طبية في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم.

وقالت وفاء سعيد "بالنظر إلى حقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

ودعا 12 مسؤولاً كبيراً في المنظمة الدولية يوم الاثنين إلى وقف الهجمات العشوائية والموجهة لمدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و "أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي".

وتفجر القتال في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني بين القوات الحكومية والحزب الحاكم سابقاً للمنطقة، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضاً إن قوات من إريتريا انتشرت في المنطقة.

وأودى القتال في تيغراي بحياة الألوف وتسبب في تشريد مئات الألوف في المنطقة الجبلية التي يقطنها زهاء خمسة ملايين نسمة.

وأضافت وفاء سعيد "معظم النازحين فروا بلا أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها. بشكل عام هم في حالة صدمة ويروون قصصاً عن الرحلة الصعبة التي قطعوها بحثاً عن الأمان. بعضهم تحدث عن المشي لأسبوعين وبعضهم الآخر لمسافة 500 كيلو متر".

وأردفت قائلة "ومن بين من سافروا معهم، ذُكر أن بعضهم قُتلوا لا سيما الصغار، وورد أن أناساً ضُربوا وتعرضت نساء للاغتصاب".

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها بخصوص الفظائع بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأعمال التي نُفذت بأنها تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا ادعاء بلينكن.

وأقر أبي هذا الأسبوع لأول مرة بحدوث فضائع مثل الاغتصاب وقال إن أي جنود ارتكبوا جرائم سيُعاقبون.

وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي رويترز بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا البيوت والمحاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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