تركيا
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أردوغان: الاستهزاء برسولنا الكريم أمر غير مقبول ولن نتسامح معه
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الاستهزاء بالرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، ممّن لا يعرفون قيم الأمة ولا يعرفون الحشمة والأدب، أمر غير مقبول.
أردوغان: الاستهزاء برسولنا الكريم أمر غير مقبول ولن نتسامح معه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر حزبي، أنقرة / AA
1 يوليو 2025

وقال في كلمة خلال فعالية حزبية في العاصمة أنقرة: "منذ أن تشرفت الأمة التركية بالإسلام، تميزت بحبها لرسول الله، وأهم ما يميزها هو هذا الحب".

وأضاف الرئيس أردوغان أن "الاستهزاء برسولنا الكريم من أناس لا أخلاق لهم ولا يعرفون قيم الأمة ولا يعرفون الحشمة والأدب، أمر غير مقبول".

وتابع: "هذا استفزاز دنيء وخبيث، متخفٍّ في صورة فكاهة، وسيُحاسب على ذلك أمام القانون كل من أساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء".

وأردف الرئيس التركي: "سنتابع الأمر ما دمنا في المناصب، ولن نتسامح مع أي شخص يهين قيمنا المقدسة في هذا البلد".

وختم أردوغان: "واجبنا الأساسي هو حماية ذكرى نبينا الحبيب وإرثه الثمين الذي أنار دربنا وملأ قلوبنا بالرحمة، ونحن نعدّ ذلك شرفاً لنا".

وأمس الاثنين، نشرت مجلة ليمان التركية رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً إلى القيم الدينية، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع التركي وسط مطالبات بإغلاق المجلة.

وأوقفت الشرطة 4 مشتبه بهم في إطار تحقيق بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن القضية.

مصدر:TRT ARABI
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