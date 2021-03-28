سياسة
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شرطة رومانيا تحقق في تلقّي ممثلة يهودية تهديداً موقعاً باسم حزب قومي متطرف
قالت الشرطة الرومانية، الأحد، إن ممثلة يهودية تدعى مايا مورجنستيرن، تلقت تهديداً بالقتل وتدمير المسرح الذي تديره، وتلقت مورجنستيرن التهديد من خلال رسالة وصلت عبر الإميل موقعة باسم "التحالف من أجل توحيد الرومانيين اليميني"، وهو حزب قومي متطرف.
شرطة رومانيا تحقق في تلقّي ممثلة يهودية تهديداً موقعاً باسم حزب قومي متطرف
الشرطة الرومانية قالت إنها تتعقب عنوان بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الخاص بمرسل الرسالة الإلكترونية / إعلام محلي
28 مارس 2021

تحقق شرطة رومانيا، الأحد، في تهديدات بالقتل تلقتها الممثلة اليهودية مايا مورجنستيرن، في بداية أسبوع عيد الفصح، وهي ممثلة سينما ومسرح حائزة على العديد من الجوائز.

ولعبت مورجنستيرن دور السيدة مريم العذراء في فيلم "ذا باشون أوف ذا كرايست" (آلام المسيح) من إخراج ميل جيبسون، وهي تدير مسرح الدولة اليهودي في بوخارست.

ونشرت الممثلة رسالة وصلتها بالبريد الإلكتروني هددها كاتبها بقتلها وهي وأطفالها وإضرام النار في المسرح والعاملين به.

وحملت الرسالة توقيع "نيابة عن التحالف من أجل توحيد الرومانيين اليميني"، وهو حزب قومي متطرف. لكن جورج سايمون زعيم الحزب ندد بالتهديد قائلاً إن حزبه لم يصدره وحث السلطات على الإسراع بالعثور على مرسله ومعاقبته.

وقالت الشرطة إنها تتعقب عنوان بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الخاص بمرسل الرسالة الإلكترونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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