دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا إلى الحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية.

وأكد المجلس في بيان الثلاثاء، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية تحقيق حلّ دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

وأضاف أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما دعا البيان اليونان التي زادت سياساتها المعادية لأنقرة إلى احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنه نوقش خلال الاجتماع انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان ضدّ الأقلية التركية وضد طالبي اللجوء.

وشدّد البيان على ضرورة تناول سبل الحل الدائم في قبرص خلال الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة على أساس قيام دولتين مستقلتين، بدلاً من النهج الذي يتجاهل الوجود التركي، والذي لم يسفر عن نتائج لمدة نصف قرن.

كما جُدّدت الدعوة الصادقة إلى تطوير السياسات والحلول بما يتماشى مع القانون الدولي، والتي تضمن إنشاء واستمرارية البيئة المستقرة في شرقي المتوسط.

وشدّد المجلس على أهمية تبنّي دول المنطقة نهجاً مشتركاً يحمي حقوقها ومصالحها المتبادلة، ودعوة الدول غير الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية إلى تبنّي موقف حيادي وحكيم.

وحول الوضع في ليبيا، رحّب البيان بالتقدم المُحرَز في العملية السياسية الليبية، مؤكداً استمرار أنقرة في تقديم شتى أنواع الدعم لتوفير الأمن والاستقرار والرخاء للشعب الليبي.

وذكر البيان أنه جرى إطْلاع المجلس على العمليات الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية مثل PKK وداعش وكولن وYPG، وتأكيد العزم والتصميم لمواجهة جميع أنواع التهديدات والأخطار الداخلية والخارجية.

وأكد البيان عزم تركيا على حشد جميع الوسائل من أجل رفع مستوى الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع هدف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في عام 2023.