قالت شركتا فايزر وبيونتيك، الأربعاء، إن لقاحهما للوقاية من مرض كورونا آمن وفعال وإنه أدى إلى استجابات قوية بتكوين أجسام مضادة في الصغار بين سن 12 و15 عاماً الذين تلقوه، الأمر الذي يمهد السبيل أمام الشركتين لطلب اعتماده للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة خلال أسابيع.

وقال ألبرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان إن الشركة تأمل أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بدء السنة الدراسية المقبلة.

واعتمدت السلطات المعنية بالفعل لقاح فايزر للاستخدام بدءاً من سن السادسة عشرة. وتوفر الدراسة الجديدة أول دليل على أداء اللقاح للمراهقين في هذه الفئة.

وفي تجربة شارك فيها 2260 مراهقاً بين 12 و15 عاماً ظهرت 18 إصابة بفيروس كورونا في المجموعة التي حصلت على لقاح وهمي ولم تظهر أية حالة في المجموعة التي جرى تطعيمها. وقال البيان إن ذلك يبين أن فاعلية اللقاح تبلغ 100%.

في سياق آخر، قالت هيئة الادوية الأوروبية إنه لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا برغم ظهور تقارير بحدوث جلطات دموية نادرة على صلة باللقاح.

التعليقات الصادرة الأربعاء عن رئيس الهيئة تتناقض مع النصيحة التي قدمتها قبلها بيوم لجنة خبراء في ألمانيا دفعت الحكومة هناك إلى تقييد استخدام اللقاح لمن هم دون سن الستين.

وقال إيمير كوك إنه "وفقاً للمعارف العلمية الحالية، لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام هذا اللقاح عند أي من السكان".

وأضاف أن التقييم جاء بناء على 62 حالة جلطات غير عادية، منها 14 وفاة، تلقت الهيئة تقارير بها حتى 22 مارس/آذار.