سياسة
1 دقيقة قراءة
الجيش السوداني يصدّ هجوماً للدعم السريع على الفاشر ويعلن خسائر فادحة في صفوف المهاجمين
أعلن الجيش السوداني الأربعاء، تصدّيه لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما أعلنت لجان طبية مقتل 8 أشخاص في مخيم أبو شوك للنازحين بالمدينة، في قصف مدفعي للدعم السريع.
الجيش السوداني يصدّ هجوماً للدعم السريع على الفاشر ويعلن خسائر فادحة في صفوف المهاجمين
8 قتلى في قصف مدفعي للدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين بالفاشر / AP
17 يوليو 2025

وقال الجيش السوداني في بيان، إن "القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة لها، دحرت مليشيا الدعم السريع الأربعاء في هجوم على مدينة الفاشر، وكبّدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

من جانبها قالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك في بيان: "شهد معسكر أبو شوك خلال اليوم قصفاً مدفعياً عنيفاً من قوات الدعم السريع على المخيم بقذائف ثقيلة".

وأضافت الغرفة: "أسفر ذلك عن سقوط 8 أشخاص قتلى بالمخيم، وإصابة آخرين (لم تذكر عددهم) وتدمير منازل بالمخيم".

وخلال الأيام القليلة الماضية صعّدَت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر، ولم تثمر جهود دولية عن تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَدّ مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، على حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us