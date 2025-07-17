وقال الجيش السوداني في بيان، إن "القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة لها، دحرت مليشيا الدعم السريع الأربعاء في هجوم على مدينة الفاشر، وكبّدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

من جانبها قالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك في بيان: "شهد معسكر أبو شوك خلال اليوم قصفاً مدفعياً عنيفاً من قوات الدعم السريع على المخيم بقذائف ثقيلة".

وأضافت الغرفة: "أسفر ذلك عن سقوط 8 أشخاص قتلى بالمخيم، وإصابة آخرين (لم تذكر عددهم) وتدمير منازل بالمخيم".

وخلال الأيام القليلة الماضية صعّدَت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر، ولم تثمر جهود دولية عن تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَدّ مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، على حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.