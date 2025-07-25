تركيا
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"توساش" التركية تعلن اعتزامها تصدير طائرة "حُرجيت" إلى إسبانيا
قال مدير شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، محمد ديمير أوغلو، إنه من المخطط توقيع اتفاقية لتصدير طائرة التدريب "حرجيت" إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين على أبعد تقدير.
"توساش" التركية تعلن اعتزامها تصدير طائرة "حُرجيت" إلى إسبانيا
طائرة حُرجيت التركية / AA
25 يوليو 2025

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، يوم الجمعة، على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" في إسطنبول.

ويقام معرض "آيدف 2025" بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز في مركز إسطنبول للمعارض. وأوضح ديمير أوغلو، أنهم بدؤوا مشروع هذه الطائرة بإمكانات محلية.

وبخصوص الاتفاقية التي وقعتها توساش مع "إيرباص" لتصدير "حرجيت" إلى إسبانيا، أفاد بأن أولى خطوات رحلة حرجيت إلى إسبانيا، بدأت العام الماضي خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وأردف: "بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية من كل من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وتوساش، وإيرباص، ومسؤولين حكوميين، جرى التوصل إلى هذه المرحلة".

والخميس، وقّعت "توساش" و"إيرباص" إحدى شركات الطيران الرائدة في أوروبا، اتفاقية شراكة لتسريع تصدير طائرة التدريب النفاثة "حرجيت" إلى إسبانيا.

ولفت ديمير أوغلو، إلى أنهم وقّعوا في مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم تُمهد لتصدير حرجيت إلى إسبانيا، في حين أن مذكرة الخميس، ترسم إطار التعاون مع إيرباص بهذا المشروع.

وأشار إلى أنه "في المرحلة المقبلة، سنصب كل جهودنا من أجل توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الإسبانية بخصوص توريد حرجيت، ونتوقع ذلك في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين".

وأكد ديمير أوغلو أن حرجيت مرشحة لتكون طائرة تدريب وقتال ليس لتركيا وإسبانيا فحسب، إنما لعدد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

مصدر:TRT ARABI
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