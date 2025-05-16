جرى خلال اللقاء بين أردوغان وميرتز بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا وألمانيا تتمتعان بعلاقات عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد، وأنهما ستعملان على تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة الجديدة.

كما أوضح الرئيس التركي أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل ودائم، وأنه تجب مضاعفة الجهود من أجل السلام دون تفويت الفرصة السانحة.

كما دعا الرئيس أردوغان المستشار الألماني إلى زيارة تركيا، وأكد الأخير أنه سيأتي في أقرب وقت ممكن.