تركيا
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أردوغان يلتقي المستشار الألماني في قمة ألبانيا ويتباحثان التطورات الإقليمية والعالمية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المستشار الألماني فريدريش ميرتز، في العاصمة الألبانية تيرانا، على هامش القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية.
أردوغان يلتقي المستشار الألماني في قمة ألبانيا ويتباحثان التطورات الإقليمية والعالمية
لقاء الرئيس التركي والمستشار الألماني في ألبانيا / AA
16 مايو 2025

جرى خلال اللقاء بين أردوغان وميرتز بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا وألمانيا تتمتعان بعلاقات عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد، وأنهما ستعملان على تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة الجديدة.

كما أوضح الرئيس التركي أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل ودائم، وأنه تجب مضاعفة الجهود من أجل السلام دون تفويت الفرصة السانحة.

كما دعا الرئيس أردوغان المستشار الألماني إلى زيارة تركيا، وأكد الأخير أنه سيأتي في أقرب وقت ممكن.

مصدر:TRT Arabi
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