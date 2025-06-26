جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته، أمس الأربعاء، من هولندا التي زارها للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" بمدينة لاهاي.

وقال أردوغان: "لم ولن نسمح بنسيان غزة حتى في الفترات التي تتجه فيها الأنظار إلى مناطق أخرى".

وذكر الرئيس التركي أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بأنه سيبحث مع إسرائيل الوضع في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه عقد "لقاء مثمراً" مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في لاهاي ناقشا فيه العلاقات الثنائية والشراكة في الناتو وقضايا إقليمية ودولية.

وتابع: "قدمنا للسيد ترمب نهجنا الذي يتضمن حلولاً للقضايا الإقليمية وننتظر دعمه بهذه المسألة وقد تعامل مع مقترحاتنا بإيجابية".

وأردف: "نقلنا بوضوح على جميع المستويات إلى الجانب الأمريكي مواقفنا الحساسة تجاه القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا، وخاصة ما يتعلق بـPKK".

وأشار أردوغان إلى جهود ترمب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن تطلعه إلى بذل الرئيس الأمريكي جهوداً مماثلة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والحرب الأوكرانية-الروسية.

وشدد على أن الحرب الروسية-الأوكرانية ينبغي أن تنتهي "فالمنطقة لم تعد تحتمل"، مؤكداً ضرورة بناء سلام عادل ودائم في المنطقة.

ولفت أردوغان أيضاً إلى أن إغلاق مضيق هرمز سيُسبب مشكلة كبيرة، معرباً عن اعتقاده بأن إيران لن تُقدم على مثل هذه الخطوة.

كما أكد على أن تركيا لم تتخل عن مشروع مقاتلات "F-35" وأنها تناقش رغبتها في العودة إليه مع نظرائها من الدول.

وتابع: "أوصلنا بلدنا إلى نقطة معينة، لكنها ليست مرضية تماماً لنا، ونحتاج إلى زيادة قدراتنا الصاروخية".