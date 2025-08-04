وقالت السلطات في الدولتين إنه من المقرر أن يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً للجنة الحدود العامة، لبحث كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ووفق ما أوردته وكالة رويترز، فإن الاجتماع الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، سيحضره ممثلون عن الولايات المتحدة والصين وماليزيا.

وجرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت خمسة أيام، خلال اجتماع عقد في ماليزيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين الماضي.