تايلاند وكمبوديا تجريان مباحثات تمهيدية في ماليزيا وسط استمرار لهدنة هشة
أجرى مسؤولو الجيش في تايلاند وكمبوديا، اليوم الاثنين، مباحثات تمهيدية في ماليزيا قبيل الاجتماع الوزاري المهم يوم الخميس المقبل، تزامناً مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة بين الطرفين.
لقاء قادة عسكريين من جيشي كمبوديا وتايلاند / AFP
4 أغسطس 2025

 وقالت السلطات في الدولتين إنه من المقرر أن يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعاً للجنة الحدود العامة، لبحث كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار.

ووفق ما أوردته وكالة رويترز، فإن الاجتماع الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، سيحضره ممثلون عن الولايات المتحدة والصين وماليزيا.

وجرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت خمسة أيام، خلال اجتماع عقد في ماليزيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين الماضي.

وشهدت أسوأ معركة بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 10 أعوام تبادلاً لنيران المدفعية وغارات لطائرات مقاتلة، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود.

ولا تزال حالة انعدام الثقة بين الجارتين قائمة على الرغم من المحادثات الجارية، إذ وجهت وزارة دفاع كمبوديا اتهامات لتايلاند في بيان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استخدام حفارات ووضع أسلاك شائكة في منطقة حدودية متنازع عليها.

 

مصدر:TRT Arabi
