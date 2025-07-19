وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأضاف سريع: "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار"، على حد تعبيره.

وتابع: "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق منها القدس وتل أبيب وإيلات.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب الإنذارات التي فُعلت قبل وقت قصير في عدد من المناطق داخل الدولة، اعترض سلاح الجو صاروخاً أُطلق من اليمن".

من جهتها، أفادت قناة "12" العبرية الخاصة بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط وجنوب البلاد، من بينها مدينتا تل أبيب وإيلات.

ولم يذكر الجيش أو الإعلام العبري أن الصاروخ تسبب في أي أضرار.

ويهاجم الحوثيون السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضاً لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.