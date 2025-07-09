سوريا الجديدة
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تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاتصال والإعلام
أجرى وفد من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مباحثات مع مسؤولين في وزارة الإعلام السورية تناولت سبل التعاون المحتمل في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات.
تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاتصال والإعلام
وفد تركي يبحث في دمشق التعاون الإعلامي مع وزارة الإعلام السورية / AA
9 يوليو 2025

وضم الوفد التركي ممثلين رفيعي المستوى من أقسام الدبلوماسية العامة، والصحافة والنشر، والعلاقات العامة، والاتصال الاستراتيجي، وإدارة الأزمات.

وعُقد اللقاء في العاصمة دمشق، حيث اجتمع الوفد التركي مع معاون وزير الإعلام السوري لشؤون الإعلام الرقمي محمد طفران، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتليفزيون السورية علاء برسيلو، ورئيس دائرة الصحافة الخارجية في الوزارة إبراهيم سويد، والسكرتيرة الخاصة لوزير الإعلام ليلى الرفاعي.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية، فقد تناول الاجتماع عرضاً للبنية المؤسساتية للدائرة وأنشطتها، مع بحث فرص التعاون في مجالات مكافحة التضليل الإعلامي، والعلاقات العامة، والصحافة والنشر، والاتصال الاستراتيجي. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال الاتصال المؤسسي.

وأعرب الوفد التركي عن استعداد أنقرة لتقديم الدعم والإسهام في نقل الخبرات والمعلومات المتعلقة بقطاعات الإعلام والاتصال إلى الجانب السوري.

من جهتهم، استعرض ممثلو وزارة الإعلام السورية أبرز التحديات التي تواجه مؤسساتهم، وأبدوا ترحيبهم بالاستفادة من خبرات دائرة الاتصال التركية، لا سيما في مجالات الرقمنة، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتطوير قطاعي الصحافة والنشر.

مصدر:TRT ARABI
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