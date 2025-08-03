وذكر عيد: "تمكنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من إدارة مكافحة المخدرات".

وأوضح أنه "كان المقبوض عليه يتنقل مستخدماً هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية"، وبيّن أنه "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، جرى تتبعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية".

وأردف عيد: "ضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، ألقت الجهات المختصة في تركيا القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

وأوضح أن الشيخ "يُعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلق بتصنيع وتهريب المواد المخدرة".

ووفق المصدر ذاته "تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع)، إذ كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".