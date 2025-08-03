سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
بالتعاون مع تركيا.. السلطات السورية تلقي القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات
كشفت إدارة مكافحة المخدرات السورية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، أحد أخطر مهربي المخدرات بالتعاون مع تركيا، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد.
بالتعاون مع تركيا.. السلطات السورية تلقي القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات
قوات الأمن السورية / AP
3 أغسطس 2025

وذكر عيد: "تمكنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من إدارة مكافحة المخدرات".

وأوضح أنه "كان المقبوض عليه يتنقل مستخدماً هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية"، وبيّن أنه "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، جرى تتبعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية".

وأردف عيد: "ضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، ألقت الجهات المختصة في تركيا القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

وأوضح أن الشيخ "يُعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلق بتصنيع وتهريب المواد المخدرة".

ووفق المصدر ذاته "تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع)، إذ كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".

موصى به

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا خالد عيد، في بيان، ضبط 13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدرة، و320 مليون قرص كبتاغون منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع كان مسؤولاً عن 80% من الإنتاج العالمي للكبتاغون.

وتفيد التقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us