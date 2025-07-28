الحرب على غزة
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السيسي يوجه نداء لترمب لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترمب، إلى وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وإدخال المساعدات للقطاع.
السيسي يوجه نداء لترمب لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
السيسي يوجه نداء لترمب لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية / AA
28 يوليو 2025

وقال السيسي بشأن التطورات في غزة: "أوجه نداء خاصاً للرئيس ترمب، لأن تقديري الشخصي لإمكانياته ومكانته بأنه هو القادر على إيقاف الحرب، لذا أطالبه ببذل كل الجهد لوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات، وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب".

وأكد أن "الظروف داخل قطاع غزة مأساوية، والأمر أصبح لا يطاق في القطاع، ولا بدَّ من دخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية وكل ما يمكن في إنهاء المعاناة للفلسطينيين".

وشدّد على أن "مصر تقوم بدور مخلص وأمين وشريف في إيصال المساعدات لقطاع غزة، وسيستمر، ولن يتغير، وحريصة على إيجاد حلول لإنهاء الحرب (في غزة)".

ورغم شح المساعدات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى الأحد أنه يسمح بـ"إدخال الحد الأدنى من المساعدات لغزة"، واتهم الأمم المتحدة بـ"اختلاق الأكاذيب" بشأن المساعدات.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية، تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.


مصدر:TRT Arabi
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