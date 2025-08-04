وقال نتنياهو، في بداية اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لمناقشة كيفية توجيه جيش الاحتلال بشأن المضي قدماً في قطاع غزة وتحقيق كل أهداف الحرب، وأضاف: "يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب "، لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.
ومساء الأحد، قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً الثلاثاء، مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لبحث "خيارات" بعد تعطيله المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى وإنهاء الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة.
وأضافت الهيئة أن نتنياهو "سيعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وسياسية (لم تحددهم) لبحث مستقبل العمليات العسكرية في غزة، وخيارات التعامل مع ملف الأسرى في ظل تعثر المفاوضات مع حماس (لم تحددها)".
وبشأن موعد الاجتماع، قالت الهيئة: "لن يُعقد النقاش حتى يوم الثلاثاء، في ظلّ الخلاف حول خيارات القتال المختلفة"، وأوضحت أنه "لم تطرح أي خطة لاتفاق شامل (مع حماس)، على الرغم من التصريحات المتعددة"، ونقلت عن مصادر مشاركة في المفاوضات لم تسمها، قولها: "نحن عالقون في طريق مسدود، والتصريحات حول اتفاق شامل لا تتطابق، إنها الشيء وعكسه".
والأحد، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، بحسب القناة 13 العبرية.
وأضافت القناة أن هذا التحذير يأتي في وقت تتجه فيه الحكومة لتوسيع العمليات بالقطاع بعد تعثّر المفاوضات مع حركة حماس، ونقلت عن مصادر أمنية قولها، إن زامير أبلغ مقربين منه بأنه "لن يسمح بعمليات عسكرية في غزة قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر".
هجوم جديد
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد لعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة عبر السماح بإدخال مساعدات إنسانية، وقالت إن عملية "عربات جدعون" فشلت، ولم تحقق أياً من أهدافها، سواء إعادة الأسرى والرهائن أو القضاء على حركة حماس".
ومنذ 17 مايو/أيار الماضي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً برياً باسم "عربات جدعون"، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.
وتابعت الصحيفة: "بعد مرور 4 أشهر تقريباً على عربات جدعون، ومع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمرة السادسة، لم تحقق تل أبيب أهدافها من العملية، وأضافت أنه "يمكن اعتبار أن عربات جدعون انتهت".
“حكومة متطرفين”
وفي سياق متصل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم الاثنين، إلى إزاحة "حكومة المتدينين المتطرفين" برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكتب يعالون (شغل المنصب من 2013 إلى 2016) عبر منصة إكس، أن "تحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليون) عبر الحسم العسكري، حسب وصف المسؤول الأعلى عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول (يقصد نتنياهو)، يعني التخلي عنهم وتركهم لمصيرهم، والتضحية بعشرات الجنود من أجل استمرار حكم الائتلاف".
ومنتقداً نتنياهو، تابع يعالون: "تأثره بوضع الأسرى، بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته حماس، لم يدفعه إلى عقد اجتماع للكابينت (المجلس الوزاري المصغر) لا أمس ولا غد، بهدف كسب المزيد من الوقت في الحكم".
وأردف يعالون: "مَن (نتنياهو) خدع شعب إسرائيل بنصر مطلق عبر عملية عسكرية فقط من دون خطوة سياسية مكملة، لا يزال يضلل الشعب للتمسك بالحكم"، ودعا إلى إزاحة "حكومة المتدينين المتطرفين، والمتهربين من الخدمة العسكرية والفاسدين بأسرع وقت، قبل وقوع الكارثة".
“حرب أبدية”
وضمن الانتقادات لنتنياهو، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "القيادة السياسية (الحكومة) تجرنا إلى حرب أبدية في غزة، من دون إعادة المختطفين".
وقال لابيد مدعياً: "كنا على حق في خوض هذه الحرب، لكنها أصبحت بلا جدوى، فهي تسحق جهودنا الدولية، ولا تُعيد المختطفين"، كما حذّر من أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير يريدان إعادة احتلال قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، جراء تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئياً عن عدم إبرام اتفاق مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومراراً، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفاً والرافض لإنهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.