وقال نتنياهو، في بداية اجتماع اعتيادي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لمناقشة كيفية توجيه جيش الاحتلال بشأن المضي قدماً في قطاع غزة وتحقيق كل أهداف الحرب، وأضاف: "يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب "، لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً الثلاثاء، مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لبحث "خيارات" بعد تعطيله المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" بشأن تبادل الأسرى وإنهاء الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو "سيعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وسياسية (لم تحددهم) لبحث مستقبل العمليات العسكرية في غزة، وخيارات التعامل مع ملف الأسرى في ظل تعثر المفاوضات مع حماس (لم تحددها)".

وبشأن موعد الاجتماع، قالت الهيئة: "لن يُعقد النقاش حتى يوم الثلاثاء، في ظلّ الخلاف حول خيارات القتال المختلفة"، وأوضحت أنه "لم تطرح أي خطة لاتفاق شامل (مع حماس)، على الرغم من التصريحات المتعددة"، ونقلت عن مصادر مشاركة في المفاوضات لم تسمها، قولها: "نحن عالقون في طريق مسدود، والتصريحات حول اتفاق شامل لا تتطابق، إنها الشيء وعكسه".

والأحد، حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، بحسب القناة 13 العبرية.

وأضافت القناة أن هذا التحذير يأتي في وقت تتجه فيه الحكومة لتوسيع العمليات بالقطاع بعد تعثّر المفاوضات مع حركة حماس، ونقلت عن مصادر أمنية قولها، إن زامير أبلغ مقربين منه بأنه "لن يسمح بعمليات عسكرية في غزة قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر".

هجوم جديد

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد لعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة عبر السماح بإدخال مساعدات إنسانية، وقالت إن عملية "عربات جدعون" فشلت، ولم تحقق أياً من أهدافها، سواء إعادة الأسرى والرهائن أو القضاء على حركة حماس".

ومنذ 17 مايو/أيار الماضي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً برياً باسم "عربات جدعون"، يتضمن التهجير الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها.

وتابعت الصحيفة: "بعد مرور 4 أشهر تقريباً على عربات جدعون، ومع استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للمرة السادسة، لم تحقق تل أبيب أهدافها من العملية، وأضافت أنه "يمكن اعتبار أن عربات جدعون انتهت".

“حكومة متطرفين”

وفي سياق متصل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم الاثنين، إلى إزاحة "حكومة المتدينين المتطرفين" برئاسة بنيامين نتنياهو.