تركيا
2 دقيقة قراءة
تركيا والإمارات تعززان شراكتهما بتوقيع 7 اتفاقيات جديدة في اجتماع المجلس الاستراتيجي بأنقرة
وقّعت تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، 7 اتفاقيات تعاون مشترك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في أنقرة.
تركيا والإمارات تعززان شراكتهما بتوقيع 7 اتفاقيات جديدة في اجتماع المجلس الاستراتيجي بأنقرة
تركيا والإمارات توقعان 7 اتفاقيات تعاون مشترك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان / AA
16 يوليو 2025

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته باستضافة نظيره الإماراتي محمد بن زايد والوفد المرافق له في أنقرة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات المشكل عام 2023، متمنياً أن تسهم الزيارة والمباحثات في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان: "خلال زيارتي لأبو ظبي عام 2023، أسّسنا مع أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد شراكة استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها في جميع المجالات، من التجارة إلى البنية التحتية، ومن الصناعات الدفاعية إلى الطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل".

وأضاف الرئيس التركي: "قبل ثلاث سنوات فقط كنا نتساءل: هل سنصل إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 10 مليارات دولار؟ واليوم نأمل أن نتجاوز 20 مليار دولار هذا العام. أما هدفنا متوسط المدى فهو 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنصل إليه من خلال الخطوات الحازمة للطرفين".

وأشار أردوغان إلى أنه أجرى مع محمد بن زايد لقاءً مثمراً تناول الجوانب الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في غزة، مؤكّداً أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز العلاقات بين البلدين، وأضاف: "نسأل الله أن يوفقنا، وأشكر أخي العزيز على مساهمته في تعزيز التعاون بين بلدينا".

وبحضور الرئيسين أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، كما وقع المسؤولان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية.

ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج.

كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.

ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية.

كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمراسم رسمية.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us