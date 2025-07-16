وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته باستضافة نظيره الإماراتي محمد بن زايد والوفد المرافق له في أنقرة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات المشكل عام 2023، متمنياً أن تسهم الزيارة والمباحثات في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان: "خلال زيارتي لأبو ظبي عام 2023، أسّسنا مع أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد شراكة استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها في جميع المجالات، من التجارة إلى البنية التحتية، ومن الصناعات الدفاعية إلى الطاقة، ومن التكنولوجيا إلى النقل".

وأضاف الرئيس التركي: "قبل ثلاث سنوات فقط كنا نتساءل: هل سنصل إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 10 مليارات دولار؟ واليوم نأمل أن نتجاوز 20 مليار دولار هذا العام. أما هدفنا متوسط المدى فهو 40 مليار دولار، وأعتقد أننا سنصل إليه من خلال الخطوات الحازمة للطرفين".

وأشار أردوغان إلى أنه أجرى مع محمد بن زايد لقاءً مثمراً تناول الجوانب الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في غزة، مؤكّداً أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز العلاقات بين البلدين، وأضاف: "نسأل الله أن يوفقنا، وأشكر أخي العزيز على مساهمته في تعزيز التعاون بين بلدينا".

وبحضور الرئيسين أردوغان وآل نهيان، وقع رئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاستثماري في مجال السياحة والفنادق بين البلدين، كما وقع المسؤولان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية.

ووقع داغلي أوغلو والسويدي، أيضا، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والأغذية، ومذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتعاون الاستثماري في قطاع الصناعة والإنتاج.

كما وقع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مذكرة تفاهم بين حكومتي تركيا والإمارات تتعلق بإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.

ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية.

كما وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، مذكرة تفاهم بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمراسم رسمية.



