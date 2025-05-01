الحرب على غزة
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بينهم صاحب مطبخ إسطنبول الخيري.. استشهاد عشرات بغارات للاحتلال على قطاع غزة
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أحمد هشام أبو دلال، صاحب مطبخ إسطنبول الخيري، جراء قصف استهدفه غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع تحذيرات أممية من مجاعة متقدمة.
بينهم صاحب مطبخ إسطنبول الخيري.. استشهاد عشرات بغارات للاحتلال على قطاع غزة
غارات إسرائيلية تواصل حصد الأرواح في غزة.. استشهاد العشرات بينهم صاحب مطبخ إسطنبول الخيري بالنصيرات / AA
1 مايو 2025

وفي النصيرات وسط القطاع، استشهد أحمد هشام أبو دلال، صاحب مطبخ اسطنبول، جراء قصف جوي غرب المخيم، بينما استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة موقعاً في المنطقة ذاتها.

وكان أبو دلال معروفاً بمبادرته الإنسانية لإطعام النازحين، واستشهاده يشكل ضربة موجعة للجهود الإغاثية الشعبية في ظل المجاعة المتفاقمة بفعل الحصار المستمر.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على حي الزيتون، تركزت في محيط شارع المسلخ، كما أطلقت طائرات مسيّرة نيرانها باتجاه المنازل. وامتد القصف أيضاً إلى حي التفاح والمناطق الشمالية من المدينة، في وقت يشهد فيه شمال القطاع هجمات متكررة منذ أيام.

وفي خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً قرب مسجد الشافعي غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، كما نُفذت غارة جديدة على مخيم خانيونس. 

وأسفر القصف المدفعي على بلدة خزاعة شرقي المدينة عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة، كما سُجلت إصابة في قصف استهدف منطقة المنارة جنوب خانيونس.

وانتشلت طواقم الإسعاف ثلاثة شهداء من المزارعين في منطقة المواصي غرب رفح، بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة. 

كما شهدت مدينة بيت لاهيا شمال القطاع قصفاً مدفعياً استهدف منازل في شارعي المنشية ومسلم، أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، بالتزامن مع غارات جديدة على المدينة.

وفي دير البلح، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي استهدف شقة سكنية في أبراج القسطل شرقي المدينة، بينما نفذت الطائرات الحربية غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأطلقت نيرانها على الفلسطينيين في محيط مفترق دولة بحي الزيتون، ما أدى إلى عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

كما استشهدت طفلة صباح اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها سابقاً في قصف على خان يونس.

وقالت مصادر طبية إن القصف المتواصل منذ فجر أمس الأربعاء أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، جرى تشييع عدد منهم في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق الإنساني، قال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن دولة الاحتلال تستخدم الغذاء سلاحاً منهجياً ضد الفلسطينيين، وترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب، متهماً الاحتلال باستخدام حياة الأطفال ورقةَ تفاوض، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على إسرائيل.

كما دعت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية، إلى تدخل عالمي عاجل لمنع الإبادة الجماعية في غزة، محذّرة من أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهراً إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.


مصدر:TRT Arabi
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