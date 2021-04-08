سياسة
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الإعلام الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة "سافيز"
موقع "نور نيوز" الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز" قرب سواحل جيبوتي في البحر الأحمر، والمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يتوعد بالرد على الهجوم.
الإعلام الإيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة "سافيز"
تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز" قرب سواحل جيبوتي في البحر الأحمر  / AFP
8 أبريل 2021

كشف موقع "نور نيوز" الإيراني تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز" قرب سواحل جيبوتي في البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن أحد ملاحي السفينة قوله إنه "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 إلى 10 دقائق عند أطراف السفينة"، مضيفاً أنه "في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 و11 صباحاً بالتوقيت المحلي بدورية قرب السفينة".

ووفق وكالة "إيرنا" الإيرانية فإن السفينة غير العسكرية "سافيز" كانت تؤدي مهامها في مجال أمن الملاحة البحرية في مسار خطوط حركة السفن ومواجهة قراصنة البحر في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، كما كانت تعمل بصفة محطة دعم فني ولوجستي لإيران في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، لوكالة سبوتنيك الروسية، "سنرد دون أدنى شك على استهداف سفينتنا في مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين ولن نسكت بتاتاً. لا نستطيع اتخاذ أي ردة فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة."

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق، تعرض السفينة "سافيز" لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة، لافتة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" استند إلى مسؤول أمريكي، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأنها من هاجم "سافيز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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