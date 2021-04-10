سياسة
3 دقيقة قراءة
"لسنا فاعلي خير".. فايزر الأمريكية تطالب إسرائيل بدفع ثمن جرعات لقاح كورونا
قالت القناة 12 العبرية إن شركة فايزر الأمريكية حذرت إسرائيل هذا الأسبوع من أنه إذا لم تصل مدفوعات لقاح كورونا، فسيتم شحن الجرعات إلى دولة أخرى. وحسب القناة، قال أحد المسؤولين لوزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا فاعلي خير".
"لسنا فاعلي خير".. فايزر الأمريكية تطالب إسرائيل بدفع ثمن جرعات لقاح كورونا
قالت فايزر إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول / Reuters
10 أبريل 2021

ألمحت شركة فايزر الأمريكية إلى تأجيل شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى إسرائيل حال تأخرت عن سداد قيمة هذه الجرعات، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

والاثنين، قالت فايزر إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول، في حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بجرعات إضافية.

وقالت القناة 12 العبرية إن الشركة حذرت إسرائيل هذا الأسبوع من أنه إذا لم تصل المدفوعات، فسيتم شحن الجرعات إلى دولة أخرى، وبحسب القناة قال أحد المسؤولين لوزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا فاعلي خير".

واتفقت إسرائيل وفايزر على صفقة شراء لقاحها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية بيونتيك، إسرائيل بعدد غير محدَّد من الجرعات، وقالت وزارة المالية إنها دفعت 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار).

ووفرت فايزر مخزوناً كافياً من لقاحها إلى إسرائيل بعد إتاحة الأخيرة وصول شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إلى البيانات الصحية الشخصية للإسرائيليين لقياس فعالية اللقاح.

في المقابل، ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل تسعى للحصول على 36 مليون جرعة إضافية لاستخدامها في حملة التطعيم الأسرع عالمياً لتشمل أيضاً الأطفال.

وفقاً لبيانات وزارة الصحة الصادرة الجمعة، فإن ما يقرب من 5 ملايين إسرائيلي تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي في البلاد البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

ويأتي تهديد شركة فايزر وسط تجاذبات سياسية في إسرائيل بعد إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي، أدى إلى تأخير موافقة الحكومة على تمويل صفقة جديدة لشراء اللقاحات.

وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي يرأس حزب أزرق أبيض، إنه ألغى الاجتماع بسبب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بتعيين وزير للعدل.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الملغى، كان من المقرر أن يصوت الوزراء على حزمة إنفاق بقيمة 7 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) على لقاحات فيروس كورونا.

وقبل أيام صرح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية هيزي ليفي، بأن شركة "فايزر" الأمريكية توقفت عن تزويد إسرائيل بلقاحاتها المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت القناة 7 العبرية عن ليفي قوله إنه من المتوقع أن تستأنف "فايزر" الإمدادات فقط بعد أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، وتوافق على اتفاقيات شراء اللقاح الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us