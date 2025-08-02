جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التي أشار فيها إلى استمرار المحادثات مع روسيا، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن أوكرانيا.

وأوضح لافروف، أن اللقاءات بين الجانبين لا تزال متواصلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

ولفت إلى أن إعادة الإدارة الأمريكية الحالية فتح قنوات الحوار المباشر مع موسكو يتماشى تماما مع الأعراف الدبلوماسية السليمة.

وأضاف لافروف، أن "المفاوضات الجوهرية بشأن أوكرانيا بين موسكو وواشنطن منذ بداية العام كانت مفيدة للغاية ومثمرة. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترمب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف مفاوضات إسطنبول".

وأشار إلى انعقاد 3 جولات من المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا في إسطنبول، حيث اقترح الجانب الروسي تشكيل مجموعات عمل بشأن القضايا السياسية والعسكرية.