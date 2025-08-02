سياسة
روسيا: اتصالاتنا مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا متواصلة ومثمرة للغاية
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استمرار المحادثات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنها كانت منذ البداية "مثمرة للغاية" وأعطت نتائج ملموسة.
وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف / AA
2 أغسطس 2025

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التي أشار فيها إلى استمرار المحادثات مع روسيا، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن أوكرانيا.

وأوضح لافروف، أن اللقاءات بين الجانبين لا تزال متواصلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

ولفت إلى أن إعادة الإدارة الأمريكية الحالية فتح قنوات الحوار المباشر مع موسكو يتماشى تماما مع الأعراف الدبلوماسية السليمة.

وأضاف لافروف، أن "المفاوضات الجوهرية بشأن أوكرانيا بين موسكو وواشنطن منذ بداية العام كانت مفيدة للغاية ومثمرة. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترمب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف مفاوضات إسطنبول".

وأشار إلى انعقاد 3 جولات من المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا في إسطنبول، حيث اقترح الجانب الروسي تشكيل مجموعات عمل بشأن القضايا السياسية والعسكرية.

موصى به

وأكد لافروف، أن هذا المقترح سيكون خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاقيات دائمة، وأنهم ينتظرون ردا ملموسا من كييف بهذا الشأن.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
