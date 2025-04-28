وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "وصل الوفد إلى إيران، وسيجري محادثات فنية مع خبراء إيرانيين اليوم، بما في ذلك شأن الضمانات".

وعقدت إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع جولة ثالثة من المحادثات النووية في سلطنة عمان، تضمنت مفاوضات على المستوى الفني.

وفي أعقاب اختتام هذه المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ينضمون إلى الجولة المقبلة المتوقع عقدها يوم السبت.

بدوره، أعرب مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته لطهران في 17 أبريل/نيسان الجاري، عن إمكانية أن تساعد وكالته في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى، ما دفع طهران لاحقاً إلى تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق والتضييق على إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت الوكالة تقريراً وصفت فيه الوضع الحالي بأنه "مثير للقلق البالغ"، إذ تخصّب طهران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ودأبت طهران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.